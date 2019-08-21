Кубок України: результати жеребкування другого попереднього раунду

В Будинку футболу завершилося жеребкування другого попереднього раунду Кубка України 2019/20.

Жеребкування стадії другого попереднього раунду Кубка України розпочалося о 13:00. В церемонії взяли участь Олександр Шовковський та Василь Кардаш – колишні гравці збірної України.

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На стадії другого попереднього раунду Кубка України беруть участь 26 команд – 10 переможців першого попереднього раунду, 15 команд Першої ліги та Арсенал-Київ. Позаяк київська комада знялася з Кубка після того, як структуру змагань було затверджено Виконкомом УАФ, його суперник автоматично потрапить до третього попереднього етапу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Поєдинки цієї стадії турніру пройдуть 27 серпня (базова дата). Команди-переможці вийдуть до третього попереднього етапу.

Кубок України 2019/20: результати жеребкування другого попереднього раунду:

Альянс – Чайка

Миколаїв – Прикарпаття

Поділля – Волинь

Калуш – Минай

Верес – Рух

Авангард – Балкани

Діназ – Нива Вінниця

Черкащина-Академія – Кремінь

Таврія-Сімферополь – Буковина

Агробізнес – Арсенал-Київ (Агробізнес вийшов до наступної стадії)

Вовчанськ – Оболонь-Бровар

Гірник-Спорт – МФК Металург

Інгулець – Металіст 1925.