Кваліфікація Ліги чемпіонів: Олімпіакос розтрощив Краснодар, Динамо Загреб впевнено переграло Русенборг

Завершилися ще три перші поєдинки раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Динамо Загреб – Русенборг – 2:0

Голи: Петковіч, 8 (пенальті), Оршіч, 28

Олімпіакос – Краснодар – 4:0

Голи: Герреро, 30, Ранджеловіч, 78, 85, Поденсе, 89

Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:2

Голи: Ассале, 7, Оаро, 76 (пенальті) – Дегенек, 18, Гарсія, 46

Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛом

У Загребі місцеві "динамівці" отримали шанс повести в рахунку вже в дебюті, коли арбітр за фол у штрафному майданчику Русенборга призначив пенальті. До позначки підійшов Бруно Петковіч і впевненим ударом під перекладину вивів Динамо вперед. Ще до перерви хорвати подвоїли власну перевагу. Це Міслав Оршіч вискочив віч-на-віч із кіпером після пасу головою Петковіча та переграв Хансена в ближньому бою. Отже, 2:0 на користь загребців, й доля путівки до групового етапу в руках "динамівців".

Натомість у Піреї Олімпіакос познущався над російським Краснодаром. У першій половині відзначився Мігель Герреро. Іспанський форвард на 30-й хвилині отримав передачу від Масураса на лінії штрафного й класно пробив із розвороту в дальній кут воріт Сафонова. На 78-й хвилині Ранджеловіч за допомогою рикошету провів другий м'яч після пасу Вальбуена, а за ще за 7 хвилин серб оформив дубль, забивши метрів із 25-ти. Остаточно поховав надії росіян на підсумковий успіх Поденсе – португалець під завісу матчу розкішно замкнув пас із лівого флангу.

А в Берні місцевий Янг Бойз і Црвена Звезда так і не виявили сильнішого. Серби пропустили першими, коли Роже Ассале на 7-й хвилині реалізував момент у швидкісній атаці Янг Бойз. Та це не знітило белградців. Уже за 10 хвилин вони зрівняли рахунок – Мілош Дегенек за неймовірною траєкторію влучно пробив головою після подачі кутового Маріном, а на старті другого тайму вийшли вперед. Це Матео Гарсія із 10-ти метрів замкнув простріл із правого флангу. Але господарі зуміли вирвати нічию завдяки пенальті: Боак'є сфолив у карній зоні, а призабутий ветеран Гійом Оаро без проблем розвів м'яч і воротаря по різних кутах – 2:2!