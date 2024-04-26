У матчі 6-го туру другого етапу другого за силою дивізіону Кремінь поступився Металісту (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 25".

Україна, Перша ліга, другий етап, 6-й тур

Група вибування

Металіст – Кремінь – 2:1

Голи: Рязанцев, 73, Кайдалов, 86 – Куць, 19

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У п'ятницю 6-й тур другого етапу Групи вибування відкривав поєдинок між Металістом та Кременем. Гра проходила в Ужгороді на стадіоні Авангард. Підопічні Ігоря Климовського не знали смаку перемог вже 8 матчів поспіль, тож сподівались перервати сумну статистику.

Ще до середини тайму Кремінь вийшов вперед: після навісу зі штрафного з правого флангу Куць, практично впавши на коліна, головою замкнув сферу у сітку на дальній стійці. Харків'яни не могли відігратись аж до 73-ї хвилини, аж поки Рязанцев метрів з 30-ти не розрядив свою гармату під поперечину.

На куражі команда Андрія Аніщенка побігла виривати перемогу і досягла свого – за 4 хвилини до завершення гри Кайдалов дебютним голом на професіональному рівні зробив рахунок 2:1. Дитячої помилки припустився кіпер Кременя Арсеній Коркодим, який, здавалось, контролював політ м'яча, але в останній момент виконав дивний пірует.

Перемога принесла Металісту 25 очок і підняла з зони вильоту одразу на четверту сходинку своєї групи. Кремінь з 17-ма пунктами залишається безнадійно останнім.

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