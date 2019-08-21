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Коноплянка може не перейти в Бешикташ, клуб припинив перемовини, – турецький журналіст

08:50 526 Читать на русском
Коноплянка може не перейти в Бешикташ, клуб припинив перемовини, – турецький журналіст
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Перехід Євгена Коноплянки з Шальке в Бешикташ близький до зриву. Турецький клуб наразі не веде перемовин щодо трансферу українця.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що Євген Коноплянка прибуде у Стамбул на медобстеження, після чого підпише контракт з Бешикташем на 4 роки. Втім, наразі трансфер 29-річного вінгера збірної України виглядає малореальним. Про це написав турецький журналіст Ертан Сюзгун у Twitter.

"Щодо Коноплянки є сотні питань. На даний момент перехід українського хавбека припинений. Інформація підтверджена", – написав журналіст.

До слова, раніше повідомлялося, що за 4 роки в Туреччині Коноплянка заробить близько 10 млн євро. Контракт українця з Шальке чинний ще рік, але німецький клуб не розраховує на вінгера, адже той навіть не проходив з командою передсезонну підготовку.

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Головне Трансфери Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери Чемпіонату Німеччини
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