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Рібері офіційно перейшов у Фіорентину

12:52 141
Рібері офіційно перейшов у Фіорентину
Франк Рібері (по центру) / ФК Фіорентина

Фіорентина оголосила про підписання Франка Рібері.

Фіорентина на своєму офіційному сайті повідомила про підписання французького вінгера Франка Рібері.

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