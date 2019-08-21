Рібері офіційно перейшов у Фіорентину

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Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄЛіга Європи — 10:26 2445
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