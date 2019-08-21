Еспаньйол – Зоря: Скрипник взяв на матч Ліги Європи 20 гравців, серед них дискваліфікований Русин

Зоря вирушила на матч з Еспаньйолом / ФК Зоря

Делегація Зорі вирушила в Барселону на перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. У списку – 20 гравців, 19 з яких мають шанс вийти на поле.

О 9 годині ранку чартерний рейс із делегацією Зорі на борту вилетів до Барселони. Наставник луганців Віктор Скрипник взяв на матч проти Еспаньйола 20 виконавців, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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В Іспанію вирушили наступні гравці: Микита Шевченко, Заурі Махарадзе, Нікола Василь, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Пилип Будківський, Владислав Кабаєв, Микита Каменюка, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Артем Громов, Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Максим Білий, Дмитро Хомченовський, Назарій Русин, Дмитро Іванісеня.

Зазначимо, що Назарій Русин не допоможе команді через вилучення у матчі проти софійського ЦСКА.

О 19:00 за київським часом Віктор Скрипник та один із гравців Зорі проведуть прес-конференцію, а о 19:30 розпочнеться передматчеве тренування.

Поєдинок Еспаньйол – Зоря розпочнеться 22 серпня о 22:00. Матч-відповідь пройде в Запоріжжі 29 серпня.

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