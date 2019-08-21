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Сабліч може стати тренером Олімпіка

19:42 615 Читать на русском
Сабліч може стати тренером Олімпіка
Горан Сабліч / ФК Шериф

Колишній прес-аташе донецького клубу Олег Барков повідомив про ймовірне призначення екс-захисника Динамо Горана Сабліча на посаду головного тренера Олімпіка.

 

"Новим тренером Олімпіка з високою ймовірністю стане екс-гравець київського Динамо Горан Сабліч. Хороший вибір Владислава Гельзіна, якщо в результаті домовляться.

"Це буде велике підсилення", – Гельзін анонсував призначення нового тренера Олімпіка

Бачив взимку в Туреччині його Шериф, і мені ця команда була дуже симпатична. Кращий і досвідченіший за Сезара в рази, набагато краще знає українські реалії і не є людиною Селюка. Ще й дебютувати може в грі з не чужим для Горана клубом", – написав Барков на своїй сторінці у Facebook.

До слова, у 5-му турі УПЛ Олімпік зіграє з Динамо Олексія Михайличенка. Таким чином в цьому матчі може відбутися відразу два тренерських дебюти.

Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу

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Теги
Олімпік Олімпік Горан Сабліч Горан Сабліч Динамо - Олімпік
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