Еспаньйол – Зоря: прес-конференція Давіда Гальєго перед матчем кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер іспанського Еспаньйола Давід Гальєго поділився очікуваннями перед матчем плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти луганської Зорі.

"Зоря сповнена ентузіазму, але ми повинні їх в цьому перевершити. У нашого суперника є молоді гравці, яких орендували в інших сильних команд. До того ж вони мають досвід гри у відбіркових матчах. Ми поважаємо суперника і вважаємо, що він ускладнить нам життя. Однак ми спробуємо нав'язати свою гру і пройти далі.

Еспаньйол – Зоря: Скрипник взяв на матч Ліги Європи 20 гравців, серед них дискваліфікований Русин

Поразки у національних чемпіонатах нічого не означають – це різні турніри. Ми дісталися до цієї стадії заслужено. Потрібно бути максимально сконцентрованими на завтрашньому матчі – для Еспаньйола він надзвичайно важливий. Ми 12 років не грали у єврокубках.

Навіть якщо ми завтра здобудемо дуже хороший результат, нічого не вирішиться. Це протистояння триватиме 180 хвилин, і проти нас гратиме сильна фізично команда з талановитими виконавцями. Буде дуже складно.

Зоря вже грала 2 роки тому у груповому раунді проти Атлетіка. Те, що вони долають кваліфікацію, говорить про їхній рівень. Однак тоді у луганців були зовсім інші гравці, тому я не буду оцінювати тодішні виступи. Повторюсь, завтра нам буде складно", – цитує Гальєго teleprensa.com.

Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄ