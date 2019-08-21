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Еспаньйол – Зоря: прес-конференція Давіда Гальєго перед матчем кваліфікації Ліги Європи

21:35 644 Читать на русском
Еспаньйол – Зоря: прес-конференція Давіда Гальєго перед матчем кваліфікації Ліги Європи
Давід Гальєго / фото із соцмереж

Головний тренер іспанського Еспаньйола Давід Гальєго поділився очікуваннями перед матчем плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти луганської Зорі.

 

"Зоря сповнена ентузіазму, але ми повинні їх в цьому перевершити. У нашого суперника є молоді гравці, яких орендували в інших сильних команд. До того ж вони мають досвід гри у відбіркових матчах. Ми поважаємо суперника і вважаємо, що він ускладнить нам життя. Однак ми спробуємо нав'язати свою гру і пройти далі.

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Поразки у національних чемпіонатах нічого не означають – це різні турніри. Ми дісталися до цієї стадії заслужено. Потрібно бути максимально сконцентрованими на завтрашньому матчі – для Еспаньйола він надзвичайно важливий. Ми 12 років не грали у єврокубках.

Навіть якщо ми завтра здобудемо дуже хороший результат, нічого не вирішиться. Це протистояння триватиме 180 хвилин, і проти нас гратиме сильна фізично команда з талановитими виконавцями. Буде дуже складно.

Зоря вже грала 2 роки тому у груповому раунді проти Атлетіка. Те, що вони долають кваліфікацію, говорить про їхній рівень. Однак тоді у луганців були зовсім інші гравці, тому я не буду оцінювати тодішні виступи. Повторюсь, завтра нам буде складно", – цитує Гальєго teleprensa.com.

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Зоря Зоря Ліга Європи Еспаньйол - Зоря Еспаньйол Еспаньйол Давід Гальєго Давід Гальєго
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