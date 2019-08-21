Еспаньйол – Зоря: прес-конференція Віктора Скрипника перед матчем кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями перед матчем плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти іспанського Еспаньйола.

"Нам дуже приємно опинитися тут і зіграти з такою гарною командою, як Еспаньйол. Не буду говорити високі слова або давати якісь обіцянки. Ми знаємо свою силу, знаємо, проти кого будемо грати. Але в той же час ніхто не заборонить нам мріяти. Всі ми хочемо, щоб мрії колись збулися. Можу пообіцяти нашим уболівальникам, що наша команда залишить всі сили на цьому прекрасному стадіоні.

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Такий ритм – це частина футболу. За місяць проведемо 10 ігор. Важко, але ми самі цього хочемо. Мріємо досягати успіхів. Намагаємося бути завжди на позитиві, щоб швидше відновлюватися. Зіграти в такому місті, проти клубу з великою історією – дорогого коштує. Це неоціненний досвід. Зробимо все, для того, щоб про нас говорили позитивно.

Тренеру завжди неприємно, коли його футболісти отримують травму. Незалежно від амплуа і віку. Травми – частина футболу. Тому в командах і буває більше 20 футболістів. Де, якщо не через такі ігри, молодим хлопцям набиратися досвіду? Хлопці, які зіграють завтра, довго не забудуть матч проти Еспаньйола. Шанс не просто подивитися єврокубки по телевізору, а зіграти самому, випадає далеко не всім. У нашої команди такий шанс є. Упевнений, що футболісти вийдуть на поле з великим бажанням і замінять травмованих або дискваліфікованих гравців.

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Треба бути ввічливим гостем. Ми знаємо нашу силу і знаємо силу суперника. Завтра футбольне поле все розсудить. Нам дуже хочеться, щоб саме в Запоріжжі вирішилося, хто пройде далі. У футболі все буває. Не нам цю історію писати. До нас була маса яскравих прикладів з іншими командами. Повторюся, наші мрії залишаються з нами і ніхто не посміє нам заборонити мріяти. Хочемо здійснити свою мрію.

Ми дивимося на себе. Концентруємося на своїй грі. Розбираємо суперника. Те, що вони програли вдома Севільї ні про що не говорить. Ми теж програли свій домашній поєдинок. Тому завтра зустрінуться два "невдахи", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

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