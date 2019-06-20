Зупинив Італію на Євро-2019, нагадує легенду МЮ – Динамо знайшло заміну гравцю основи, від якої у захваті західні ЗМІ

Матеуш Вєтеска знову цікавить київське Динамо. Захисник збірної Польщі, яка шокує всіх на Чемпіонаті Європи U-21, отримав блискучу пресу в себе на батьківщині та за кордоном.

Найкращий захисник у переможному для себе та партнерів матчі Італія – Польща на молодіжному Євро-2019, в якому його суперники завдали майже в 4 (ЧОТИРИ!) рази більше ударів по воротах. При цьому з 31-го пострілу господарів Чемпіонату Європи U-21 лише 5 досягли мети – воріт поляків. Матеуш Вєтєска отримав 7,5 від Whoscored та високу відзнаку від La Gazzetta dello Sport. Виконав 8 довгих передач, з який 3 виявились націленими – третій результат у збірній Польщі. Виграв 4 єдиноборства та одну верхову дуель.

Скільки Легія хоче отримати від Динамо за свого захисника Вєтеску

Nie mogę wykluczyć, że mój tekst o Mateuszu Wietesce z środowego wydania "Super Expressu" ma charakter profetyczny. Proszę tylko rzucić okiem na tytuł i treść pic.twitter.com/53jUc7IlKz — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) 20 червня 2019 р.

Став абсолютним лідером серед усіх на полі за виносами – аж 13 разів підчищав за всіма. Також Матеушу не було рівних у кількості заблокованих ударів (5). Через нього частіше за інших захисників велася гра (45 контактів з м'ячем). Непогано діє на другому поверсі. Не дарма авторитетна Gazzetta оцінила його на 7 балів (друга найкраща оцінка): "Відмінно читає гру. Якщо молодіжний Чемпіонат Європи створений для того, щоб знаходити невідшліфовані діаманти, то це один з них".

В Італії на Євро-2019 награє на покращений контракт. Це завдання-мінімум, якого 22-річний центрбек Легії уже, схоже, досяг. А далі можуть бути варіанти. Переїзд у португальську Брагу, яка платитиме більше, ніж Вєтеска отримує у Варшаві. Або Динамо, готове задовольнити фінансові апетити ще краще. Польський Super Express дізнався, що у Києві начебто не дуже задоволені Тамашем Кадаром. Угорець, який прийшов з іншого клубу Екстракляси (Лех), викликає нарікання через травми та ігрову форму. Центрбек потрібен, хоча Кадар грає лівого центрального, а Вєтеска – правого (тут виступає Микита Бурда), хоч може і на фланзі побігати (підмога для Кендзьори?).

Журналіст УЄФА Пйотр Кожьміньскі стверджує, що за даними його інсайдів, у Динамо тиснутимуть, щоб до основи частіше підпускали Дениса Попова, чемпіона світу-2019 U-20. Українець відмінно себе проявив на молодіжному Мундіалі, надійно захищаючись і забивши 3 голи. Вєтєска зрідка грав і лівого центрбека, тому, якщо б чутки підтвердилися, можна очікувати повної зміни варти в центрі обороні киян на більш результативний і молодий дует? Що ж, як мінімум у Польщі вважають, що реальна ціна на Матуеша вже сягає 2,5-3 млн євро, а нинішнє Євро-2019 може лише підвищити її.

Адже Польща, за яку він виходить у стартовому складі, доволі несподівано очолила групу, де виступають Італія, Іспанія та Бельгія, після двох турів набравши максимальні 6 очок. Володіючи м'ячем трохи більше 40%, вони ніби бажають повторити шлях України U-20 на домашньому для них ЧС-2019. Вєтеска не настільки надійно провів першу гру проти Бельгії, але для Італії виявився скалою, об яку розбивалися всі надії Скуадри.

#PrawdaLiczb prezentuje: noty InStat z meczu #POLITA:



Grabara 339

Bielik 311

Wieteska 284

Pestka 275

Kownacki 272

Żurkowski 272

Bochniewicz 247

Szymański 245

Dziczek 243

Fila 236

Jagiełło 229



Michalak 240

Buksa 222



Dla mniej domyślnych: NIE, TO NIE JA WYSTAWIAM TE OCENY! pic.twitter.com/E2ouLR7tra — Marcin Matuszewski (@matuszewski_ini) 20 червня 2019 р.

UPDATE: InStat zweryfikował meczowe statystyki i oceny (często tak się dzieje po kilku dniach od spotkania). Finalnie (?) wygląda to tak:



Bielik 321

Wieteska 321

Żurkowski 311

Michalak 283

Grabara 272

Fila 269

Szymański 267

Jagiełło 261

Dziczek 260

Pestka 254

Kownacki 232 — Marcin Matuszewski (@matuszewski_ini) 18 червня 2019 р.

За підрахунками Instat, Матеуш отримав 3-й найкращий бал, поступившись лише воротарю Грабарі та автору єдиного гола Бєліку, а в першому турі взагалі награв на найвищий бал. "Остання інстанція в обороні. Бездоганний, холоднокровний. Блокував і вичищав усе навіть тоді, коли Кутроне чи Кін пробивалися у штрафний майданчик", – пише портал Weszlo.

Najlepsi? Bez dwóch zdań - Bielik, Wieteska i Grabara.



Ale Bielik był ponad wszystkimi. Był jak gość z technikum, co to przyszedł sobie pograć na SKS-ie w podstawówce. Gol, trzy odbiory, dwa przechwyty, dziewięć wybić, najczęściej faulowany... https://t.co/h2WM6uAGL1 — Weszło! (@WeszloCom) 19 червня 2019 р. В Англії його порівняли з колишнім центрбеком збірної Шотландії Коліном Хендрі та легендарним нідерландцем Япом Стамом, який славетно пограв за Манчестер Юнайтед (3 титули чемпіона АПЛ, тріумф в ЛЧ). Вєтєска уже відмовляв Динамо взимку, а кияни могли його підписати за якихось 1,5 млн євро. Причин може бути тільки 2. Або він не хотів ризикувати подібним переїздом напередодні Євро-2019, де можна вигідно себе продати. Так, португальський агент Гаспар Фрейре, який уже оформив трансфери кількох поляків, оцінив Вєтеску в 6 мільйонів євро – суму, яку клуби Екстракляси рідко наважуються назвати потенційним покупцям.

А можливо, Матеуш просто ставить для себе амбітнішу мету. Польських талантів і досвідченіших зірок вистачає у таких топ-чемпіонатах, як італійська Серія А, німецька Бундесліга, англійські Прем'єр-ліга та Чемпіоншип. У такому випадку Динамо буде дуже важко підписати цього гравця, якщо тільки не переплачувати і йому самому, і нинішньому клубові – Легії.

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