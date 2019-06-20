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Зінченко підписав довгостроковий контракт з Манчестер Сіті – "містяни" презентували подію ефектним відео з українцем

14:12 1994 Читать на русском
Зінченко підписав довгостроковий контракт з Манчестер Сіті – "містяни" презентували подію ефектним відео з українцем
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав нову угоду з клубом.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з Олександром Зінченком. Нова угода розрахована до 2024 року.

Партнер Зінченка по Манчестер Сіті відзначився чудовим голом за молодіжну збірну Англії

Українець перебрався на Етіхад з російської Уфи влітку 2016 року, а сезон 2016/17 провів у складі ПСВ Ейндховен. З сезону 2017/18 Зінченко став залучатись Пепом Гвардіолою, а потім закріпився у статусі основного лівого латераля.

Разом з "містянами" українець двічі виграв АПЛ, Кубок англійської ліги та одного разу Кубок Англії.

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