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Маркос Льоренте офіційно перейшов з Реала у Атлетіко

14:25 624 Читать на русском
Маркос Льоренте офіційно перейшов з Реала у Атлетіко
Маркос Льоренте / AS

Опорний півзахисник Маркос Льоренте буде виступати за мадридський Атлетіко.

Атлетіко домовився з Реалом про перехід 24-річного опорного півзахисника Маркоса Льоренте, про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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Зазначається, що контракт з футболістом буде підписаний після проходження Маркосом Льоренте медогляду. Угода буде розрахована на 5 років. Раніше повідомлялось, що Атлетіко заплатить "вершковим" 40 мільйонів євро за 24-річного гравця.

До слова, у минулому сезоні Льоренте провів за Реал 16 матчів в усіх турнірах, де опорний півзахисник відзначився двома голами.

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