Євро-2019 U-21: Дуелунд асистом допоміг Данії переграти Австрію

У рамках 2-го туру групового етапу Євро-2019 U-21 збірна Данії обіграла Австрію (3:1), а динамівець Міккель Дуелунд відзначився гольовою передачею.

Євро-2019 U-21. Груповий етап, 2-й тур

Група B

Данія – Австрія – 3:1

Голи: Мехле, 33, 77, Сков Ольсен, 90+3 – Лінгарт, 47

Нереалізований пенальті: Баумгартнер, 73

Молодіжна збірна Данії впевнено розібралась з Австрією. Хоча матч міг скластись складніше, адже після обміну голами Мехле та Лінгарта Баумгартнер не зміг реалізувати пенальті. Після цього Мехле оформив дубль, а добив суперника Сков Ольсен, якому асистував динамівець Міккель Дуелунд, який з'явився на полі аж на 88-ій хвилині.

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Таким чином, Данія і Австрія набрали по 3 очки, але скандинави розташувались вище завдяки перемозі в особистій зустрічі.

Відео гольової передачі Дуелунда: