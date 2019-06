Аргентина – Парагвай: дитячі помилки, безумство рефері та святкування Мессі як символ занепаду "альбіселесте"

Збірна Аргентини посідає останнє місце на груповому етапі Копа Амеріка.

"Немає плану, не з'являються ідеї, неможливо пояснити деякі кадрові рішення. Є відчуття, що ми рухаємось по карнизу з намиленими ногами. Ми більше не маємо права демонструвати настільки жахливий футбол. Чорт забирай, це ж Аргентина! Давайте припинимо страждати!". Після жалюгідної нічиєї з Парагваєм терпець увірвався навіть завжди лояльному до "альбіселеc" виданню Olé, яке закликає гравців збірної Аргентини перестати ганьбити свою країну на Копа Амеріка-2019.

Копа Амеріка: Аргентина не зуміла переграти Парагвай – ще одне фіаско Мессі і Ко

Стартувавши з поразки від Колумбії, Мессі та компанія пообіцяли зробити все можливе, щоб пробитись у плей-офф найстарішого турніру збірних у світі, який аргентинці не вигравали з 1993 року. Однак пропущений м'яч від парагвайців перетворює їхні слова на звичайнісінький анекдот. "Професійні футболісти припускаються дитячих помилок на світовому рівні", – продовжує бомбити Olé, розбираючи командну роботу "альбіселестес" при обороні власних воріт.

Сміховинна організація

Парагвай забив, можливо, найпростіший гол у власній історії, пише ще одне авторитетне аргентинське видання Clarin, з яким важко не погодитись. На 35-й хвилині поєдинку збірна Ліонеля Скалоні продемонструвала усьому світу, як не потрібно грати у футбол. Цікаво, що аргентинці дозволили супернику розігнати результативну атаку, володіючи чисельною більшістю у двох лініях.

Ось так все починалось. Альмірон розпочинає рейд по лівому фланзі атаки, а поруч з ним повільно пересувають ногами Паредес і Перейра (обоє виступають за великі європейські клуби – ПСЖ та МЮ відповідно).

Альмірон продовжує спокійно рухатись вперед, хоча за неписаними правилами його давно мали б винести за бокову лінію разом з м'ячем.

Альмірон наближається до лицевої, підіймає голову та виконує націлену передачу у штрафний майданчик, не зустрічаючи якогось суттєвого опору з боку Паредеса та Перейри. Обоє навіть не намагаються заблокувати пас.

Кульмінація. Родріго де Пауль, який вийшов у старті замість розкритикованого Анхеля Ді Марії, залишає на одинадцятому метрі вільного Санчеса, а той розстрілює бідолашного Армані. На першому фото видно, як представник Удінезе майже одночасно стартує за "своїм" гравцем у центрі поля. Без коментарів...

Новий тренер – старе свавілля

Ставлення окремих виконавців до своєї справи викликає чимало нарікань з боку преси і уболівальників. З тих пір, як Ліонель Мессі дебютував за Аргентину (2004), його національна команда змінила, увага, 9 (ДЕВ'ЯТЬ) наставників. Одні, як Сабелья, йшли після поразок у великих фіналах, а іншим просто бракувало авторитету, щоб приручити цілу плеяду зіркових гравців так званого "проклятого покоління". Більшість з них вже покинули збірну Аргентини, але ті, що прийшли на їхнє місце, також не відзначаються особливою повагою до тренерського штабу. 41-річний Скалоні – не виняток.

Після матчу проти Парагваю аргентинські ЗМІ виділили два показові моменти за участі Лаутаро Мартінеса і Лео Мессі. Обоє, фактично, публічно засудили деякі рішення наставника. Форвард Інтера, який провів на полі 67 хвилин, ледь не розтрощив лаву запасних після заміни, а по завершенні поєдинку ще й виставив свого тренера брехуном. "Скалоні пояснив мою заміну травмою? Неправда, я міг спокійно провести на полі усі 90 хвилин".

Святкування Мессі також пов'язали з проявом непокори до головного тренера, хоча тут можна посперечатись. Лео, який начебто був незадоволений рішенням Скалоні залишити Ді Марію поза основою, відзначив реалізований пенальті властивим для "Фідео" жестом.

Чимало ЗМІ вирішили, що таким чином найкращий футболіст світу підтримав свого близького друга, на якого повісили усіх собак після поразки від Колумбії. Мовляв, Мессі дав чітко зрозуміти Скалоні, хто має виходити на лівому фланзі атаки. Втім, найближче оточення футболіста, намагаючись "погасити пожежу", категорично спростувало конфлікт з тренером: "Це був меседж для сім'ї". Що ж, на перший раз – повіримо.

Рятують VAR та екс-"динамівець"

Аргентина продовжує боротьбу на турнірі лише завдяки безумству бразильського рефері Вілтона Сампайо, який вигадав кумедний пенальті у ворота "гуарані". Десятки повторів з різних ракурсів так і не довели, що Іван Піріс зіграв рукою після удару Лаутаро. Зважаючи на те, що між аргентинцями та бразильцями ніколи не було великої дружби, рішення арбітра доволі складно пояснити здоровим глуздом.

Armani comes up huge and saves a penalty. @CopaAmerica #Argentina pic.twitter.com/WNCZh1k7Mv