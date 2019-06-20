Півзахисник Динамо Віктор Циганков став найдорожчим гравцем УПЛ за версією Transfermarkt.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков подорожчав на 7 млн євро і став найдорожчим гравцем УПЛ після поновлення даних Transfermarkt.

Маліновський та Яремчук додали в ціні у порівнянні з минулим сезоном

Тепер його трансферна вартість становить 20 млн євро. Попередня вартість Циганкова за даними на кінець квітня становила 13 млн євро.

Таким чином, півзахисник Динамо випередив Ісмаїлі, який коштує 19 млн євро і Тете, який додав у вартості одразу 5 млн і увірвався у трійку найдорожчих гравців УПЛ. Загалом, у топ-10 найдорожчих гравців одразу 7 представників Шахтаря, і лише 3 – з Динамо.

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