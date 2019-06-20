Рауль офіційно очолив Кастілью

Колишній форвард мадридців продовжує свій прогрес у клубній структурі.

Легендарний Рауль отримав посаду головного тренера Кастільї, інформує офіційний сайт Реала.

Реал офіційно презентував юніора Родріго

41-річний фахівець готуватиме команду до сезону 2019/20. Кастілья виступатиме у третьому дивізіоні Іспанії – Сегунді-Б. Дубль Реала не зміг підвищитися в класі цього року, оскільки програв Картахені у півфіналі плей-офф за вихіду у Сегунду.

Раніше Рауль очолював одну з юніорських команд столичного гранда.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує