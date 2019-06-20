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Рауль офіційно очолив Кастілью

20:53 673 Читать на русском
Рауль офіційно очолив Кастілью
Рауль / Marca

Колишній форвард мадридців продовжує свій прогрес у клубній структурі.

Легендарний Рауль отримав посаду головного тренера Кастільї, інформує офіційний сайт Реала.

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41-річний фахівець готуватиме команду до сезону 2019/20. Кастілья виступатиме у третьому дивізіоні Іспанії – Сегунді-Б. Дубль Реала не зміг підвищитися в класі цього року, оскільки програв Картахені у півфіналі плей-офф за вихіду у Сегунду.

Раніше Рауль очолював одну з юніорських команд столичного гранда.

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