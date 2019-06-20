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Люксембург вимагає причини відхилення апеляції в УЄФА – справа Мораєса може продовжитись

17:51 812 Читать на русском
Люксембург вимагає причини відхилення апеляції в УЄФА – справа Мораєса може продовжитись
Жуніор Мораєс / УАФ

Керівники Федерації футболу Люксембургу поки не прийняли рішення про продовження своєї боротьби з Україною і УЄФА.

Після вчорашнього відхилення апеляції у справі Мораєса, боси Федерації футболу Люксембургу запросили в УЄФА надати їм причини подібного рішення, інформує Lucemburger Wort.

Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу

Лише після отримання мотиваційної частини вердикту вони приймуть рішення про свої подальші кроки.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в своєму прагненні розжитися очками у відборі Євро-2020 не на футбольному полі, Федерація футболу Люксембургу готова дійти до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Збірна України Україна Україна Люксембург Люксембург Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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