Люксембург вимагає причини відхилення апеляції в УЄФА – справа Мораєса може продовжитись

Керівники Федерації футболу Люксембургу поки не прийняли рішення про продовження своєї боротьби з Україною і УЄФА.

Після вчорашнього відхилення апеляції у справі Мораєса, боси Федерації футболу Люксембургу запросили в УЄФА надати їм причини подібного рішення, інформує Lucemburger Wort.

Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу

Лише після отримання мотиваційної частини вердикту вони приймуть рішення про свої подальші кроки.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в своєму прагненні розжитися очками у відборі Євро-2020 не на футбольному полі, Федерація футболу Люксембургу готова дійти до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

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