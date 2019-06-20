Зозуля все ще може залишитися в Альбасете – політичні причини ускладнюють перехід в інший клуб

Нападник Альбасете Роман Зозуля досі не визначився зі своїм майбутнім.

В контракті українця була автоматична опція продовження в разі потрапляння Альбасете у Ла Лігу, але "механічний сир" не зумів виконати завдання на сезон.

Зозуля припинив переговори з Альбасете щодо нового контракту

Іспанський клуб зацікавлений у збереженні гравця у своєму складі, але Роман призупинив переговори щодо нової угоди.

Провідний спортивний журналіст Альбасете Уго Пінья в ексклюзивному коментарі "Футбол 24" запевнив, що Зозуля все ще може залишитися у своєму клубі.

Зазначається, що минулого літа була схожа ситуація: українець довго не продовжував контракт через неприйнятні економічні умови, але однаково не пішов з Альбасете.

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Проблема в тому, що інші іспанські клуби бояться підписувати Зозулю через реакцію своїх уболівальників. Фанати багатьох команд можуть не сприйняти такий трансфер через політичні погляди Романа, якого на Піренеях упереджено вважають нацистом.

Натомість у Альбасете є все, що потрібне гравцеві, окрім рівня зарплатні, але, зрештою, цей фактор може й не стати ключовим у переговорах. "Механічний сир" у новій угоді підняв фінансові умови до свого максимуму і має намір боротися за футболіста до кінця літа.

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