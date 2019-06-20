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Аякс продовжив контракт з Тен Хагом

15:36 232 Читать на русском
Аякс продовжив контракт з Тен Хагом
Ерік Тен Хаг / Аякс

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг підписав новий контракт з амстердамським клубом.

Нова угода між амстердамським Аяксом та Еріком Тен Хагом розрахована до літа 2022-го року. Минулий контракт втрачав силу влітку наступного року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, 49-річний нідерландець очолив Аякс наприкінці 2017-го року. За цей час команда виграла Кубок та чемпіонат Нідерландів, а також сенсаційно пробилась до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилась Тоттенхему.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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