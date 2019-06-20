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Шахтар оголосив тренерський штаб Каштру: в команді португальця – Срна, Брандау та інші

16:15 659 Читать на русском
Шахтар оголосив тренерський штаб Каштру: в команді португальця – Срна, Брандау та інші
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Оголошено тренерський штаб Шахтаря, який розпочав підготовку команди до наступного сезону.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що команда вийшла з відпустки і розпочала підготовку до сезону 2019/20.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Оновлений тренерський штаб португальського наставника Луїша Каштру виглядає так: легенда "гірників" та екс-гравець Кальярі Даріо Срна, першим асистентом головного тренера призначений Вітор Северіно, асистенти головного тренера – Філіпе Селіккая і Жоау Брандау, тренер воротарів – Антоніу Феррейра і аналітик – Жозе Кошта.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України розпочнеться 28 липня.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

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Теги
Шахтар Шахтар Міжсезонні збори Луїш Каштру Луїш Каштру
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