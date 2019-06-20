Шахтар оголосив тренерський штаб Каштру: в команді португальця – Срна, Брандау та інші

Оголошено тренерський штаб Шахтаря, який розпочав підготовку команди до наступного сезону.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що команда вийшла з відпустки і розпочала підготовку до сезону 2019/20.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Оновлений тренерський штаб португальського наставника Луїша Каштру виглядає так: легенда "гірників" та екс-гравець Кальярі Даріо Срна, першим асистентом головного тренера призначений Вітор Северіно, асистенти головного тренера – Філіпе Селіккая і Жоау Брандау, тренер воротарів – Антоніу Феррейра і аналітик – Жозе Кошта.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України розпочнеться 28 липня.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво