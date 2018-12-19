Головні новини футболу 18 грудня: Моурінью звільнений Манчестер Юнайтед, Борусія Д зазнала першої поразки в чемпіонаті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 грудня.

Відставка Моурінью

Англійський Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью із посади головного тренера. Екс-хавбек МЮ Майкл Каррік може стати виконувачем обов'язків керманича "червоних дияволів".

Також на посаду претендує Уле Гуннар Сульшер, який зараз працює із норвезьким Мольде. Колишній тренер Реала Зінедін Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед посеред сезону.

Сам Моурінью після звільнення покинув Манчестер та попрощався з журналістами. Півзахисник МЮ Поль Погба виставив фотографію із задоволеним обличчям після відставки португальця, а потім видалив її.

Другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності – аналіз кар'єри Моурінью в Манчестер Юнайтед.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко реалізував вирішальний пенальті та допоміг Манчестер Сіті вийти до півфіналу Кубка ліги – відео голів та огляд матчу.

Забитий м'яч Яремчука допоміг Генту перемогти Сент-Трюйден Безуса та вийти у півфінал Кубка Бельгії. Тим часом Олександр Гладкий забив за Різеспор, але це не врятувало команду від вильоту з Кубка Туреччини.

Інші топ-події

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В Італії Болонья відібрала очки в Мілана вдома, а Ліонель Мессі у рекордний п'ятий раз отримав "Золотий бутс" найкращому бомбардиру Європи.

Київському Динамо запропонували 20 млн євро за Циганкова. Також Златан Ібрагімовіч підписав новий контракт із Лос-Анджелес Гелаксі.