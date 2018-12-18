Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед посеред сезону

Екс-наставник Реала Зінедін Зідан не має наміру очолювати Манчестер Юнайтед після звільнення Жозе Моурінью. Принаймні, посеред сезону.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера. Португалець пропрацював керманичем "червоних дияволів" 2,5 року.

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан наразі не зацікавлений у роботі з манкуніанцями. 46-річний француз готовий повернутись до тренерської роботи, але пріоритетом Зідана є працевлаштування влітку, а не посеред сезону, повідомляє Sport.es.

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Нагадаємо, після відходу з Реала по завершенні сезону 2017/18 Зідан взяв паузу в тренерській роботі.

До слова, сьогодні з'явились чутки, що тимчасовою заміною Моурінью стане Майкл Каррік.