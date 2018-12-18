Ібрагімовіч підписав новий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі

Лос-Анджелес Гелаксі оголосив, що нападник Златан Ібрагімовіч захищатиме кольори клубу ще рік.

Златан Ібрагімовіч продовжить виступи за Лос-Анджелес Гелаксі. 37-річний швед підписав новий контракт, розрахований на один рік, інформує офіційний сайт клубу.

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Це означає, що Ібрагімовіч виступатиме за Лос-Анджелес Гелаксі протягом сезону-2019. Нагадаємо, раніше була інформація про можливість повернення Златана в Мілан. До слова, сам форвард вчора натякнув, що залишиться в МЛС.

Ібрагімовіч приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі навесні 2018 року. В своєму дебютному сезоні в активі шведа 22 голи у 27 матчах, проте це не допомогло його команді пробитись у плей-офф.

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