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"Бувайте, хлопці", – Моурінью після звільнення з МЮ покинув Манчестер та попрощався з журналістами

19:36 1236 Читать на русском
"Бувайте, хлопці", – Моурінью після звільнення з МЮ покинув Манчестер та попрощався з журналістами
Жозе Моурінью/ фото: BBC

Вже екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью виїхав з міста після звільнення з клубу.

Жозе Моурінью, який сьогодні був звільнений з Манчестер Юнайтед, вже поїхав з міста. Перед від'їздом португалець попрощався з представниками ЗМІ, повідомляє Sky Sports.

Цікаво, що протягом всього часу роботи в Манчестері Моурінью проживав в одному з місцевих готелів, а його сім'я мешкає у Лондоні.

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Нагадаємо, Моурінью очолив МЮ в 2016 році та привів команду до перемоги в Лізі Європи, Кубку ліги та Суперкубку Англії. В сезоні 2018/19 манкуніанці посідають 6 місце в АПЛ та вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграють проти ПСЖ.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Головне Жозе Моурінью Жозе Моурінью Відеоновини
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