Болонья відібрала очки в Мілана

В матчі 16 туру Серії А Мілан не зумів обіграти Болонью. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Болонья – Мілан – 0:0

Вилучення: Бакайоко, 76

Мілан так і не зміг обіграти Болонью. Хоча слід зазначити, що аутсайдери чемпіонату майже нічим не поступились фавориту. До того ж Мілан на останні 15 хвилин залишився у меншості через другу жовту картку Бакайоко, але команди розійшлись безгольовою нічиєю.

Після цієї гри Мілан набрав 27 очок та лишився на 4 позиції, Болонья з 12 пунктами розташувалась у зоні вильоту.