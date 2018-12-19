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Болонья відібрала очки в Мілана

18 грудня 23:34 43 Читать на русском
Болонья відібрала очки в Мілана
Болонья – Мілан – 0:0 / AC Milan

В матчі 16 туру Серії А Мілан не зумів обіграти Болонью. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Болонья – Мілан – 0:0

Вилучення: Бакайоко, 76

Мілан так і не зміг обіграти Болонью. Хоча слід зазначити, що аутсайдери чемпіонату майже нічим не поступились фавориту. До того ж Мілан на останні 15 хвилин залишився у меншості через другу жовту картку Бакайоко, але команди розійшлись безгольовою нічиєю.

Після цієї гри Мілан набрав 27 очок та лишився на 4 позиції, Болонья з 12 пунктами розташувалась у зоні вильоту.

Італія16 турРенато Далль’Ара (Болонья)

Болонья - Мілан: Вівторок 18 грудня 2018

Болонья
Матч завершено
0 : 0
Мілан
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Теги
Болонья Болонья Мілан Мілан Італія Болонья - Мілан
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