Динамо запропонували 20 млн євро за Циганкова

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик привідкрив інформацію щодо трансферних запитів у київському Динамо.

"Можу поділитися інсайдом. Я точно знаю, що зараз у Динамо є пропозиція по Циганкову на 20 мільйонів євро. Можливо, це пробна пропозиція. Можливо, ще будуть тривати переговори.

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Чи буде пропозиція прийнята? Це ще питання", – сказав ведучий в ефірі програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату України Циганков провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 3-ма асистами.

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