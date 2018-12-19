Гол Яремчука допоміг Генту перемогти Сент-Трюйден Безуса та вийти у півфінал Кубка Бельгії

В матчі 1/4 фіналу Кубка Бельгії Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна переміг Сент-Трюйден Романа Безуса. Нападник збірної України відзначився забитим голом.

Кубок Бельгії, 1/4 фіналу

Сент-Трюйден – Гент – 1:3

Голи: Болі, 90+1 – Домпе, 36, 61, Яремчук, 59

Гент вийшов до півфіналу Кубка Бельгії – вп'яте за останні 10 років. В матчі 1/4 фіналу команда Яремчука та Пластуна на виїзді легко здолала Сент-Трюйден, кольори якого захищає Роман Безус.

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Пластун весь матч провів у запасі, тоді як Яремчук та Безус відіграли всі 90 хвилин та отримали по жовтій картці. Крім того, Яремчук на 59-й хвилині забив другий гол у ворота Сент-Трюйдена.

Таким чином Яремчук забив вже 8 голів за Гент в усіх турнірах сезону.