Борусія Д сенсаційно програла Фортуні: 16 тур Бундесліги, матчі вівторка

В рамках 16 туру Бундесліги Борусія М обіграла Нюрнберг та обігнала Баварію, Вольфсбург переграв Штутгарт, Герта та Аугсбург розійшлись результативною нічиєю. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 16 тур

Борусія М – Нюрнберг – 2:0

Голи: Азар, 47, Плеа, 86

Нереалізований пенальті: Азар, 45

Вольфсбург – Штутгарт – 2:0

Голи: Гілавогі, 24, Вегорст, 44

Герта – Аугсбург – 2:2

Голи: Лекі, 28, Дуда, 31 – Хінтереггер, 8, Ку Джа Чхоль, 39,

Фортуна – Борусія Д – 2:1

Голи: Люкебакіо, 22, Ціммер, 56 – Алькасер, 81

Борусія з Менхенгладбаха без проблем розібралась з Нюрнбергом. Перший тайм був за Борусією, яка мала реальний момент, проте Азар не реалізував пенальті. А от по перерві Торган вивів Менхенгладбах вперед з передачі Траоре. Після голу Борусія не знизила тиск і наприкінці Плеа поставив крапку в матчі.

Вольфсбург впевнено здолав Штутгарт. "Вовки" вийшли вперед ще в першому таймі завдяки голу Гілавогі, а перед самою перервою Вегорст подвоїв перевагу Вольфсбурга. Як виявилось, цей гол став останнім у матчі і Вольфсбург святкував перемогу над одним із аутсайдерів чемпіонату.

Герта та Аугсбург розійшлись результативною нічиєю. Хінтереггер в самому дебюті гри відкрив рахунок, але столична команда не тільки вирівняла ситуацію, а й вийшла вперед завдяки голам Лекі та Дуди. Але Ку Джа Чхоль ще в першому таймі зрівняв рахунок, який так і протримався до кінця матчу.

А от дортмундська Борусія сенсаційно поступилась аутсайдеру Фортуні. Господарі вийшли вперед завдяки голу Люкебакіо, який раніше відзначився хет-триком у ворота Баварії. На початку другого тайму Ціммер подвоїв перевагу, залишивши "жовто-чорних" майже без шансів. Надію повернув Алькасер, але на більше Дортмунд не спромігся у цьому матчі.

Завдяки цій перемозі Боруссія М набрала 33 очки і залишилася на другому місці, Нюрнберг з 11 пунктами залишився на передостанній позиції. Борусія Д з 39 очками лишилась першою, проте скоротила комфортний відрив від Менхенгладбаху, Фортуна з 15 пунктами лишилась на 15 позиції. З такою ж кількістю очок Аугсбург розташувався на 13 сходинці, Герта з 24 очками наблизилась до Вольфсбурга, який набрав 25 пунктів і піднявся у зону єврокубків. А от суперник "вовків" лишився у зоні вильоту з 14 заліковими балами.