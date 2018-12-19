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Лестер – Манчестер Сіті – 1:1 (пен 1:3) – відео голів та огляд матчу

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Лестер – Манчестер Сіті – 1:1 (пен 1:3) – відео голів та огляд матчу
Лестер – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті в серії пенальті переміг Лестер та вийшов до 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Олександр Зінченко забив вирішальний пенальті. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті.

Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Лестер – Манчестер Сіті – 1:1 (пен 1:3)

Голи: Олбрайтон, 73 – Де Брюйне, 14

Манчестер Сіті переміг Лестер та вийшов у півфінал Кубка ліги, Зінченко виконав переможний удар у серії пенальті

Манчестер Сіті зумів здобути путівку у півфінал Кубка Ліги лише в серії післяматчевих пенальті – основний час гри завершився внічию 1:1.

Рахунок у першому таймі відкрив Кевін де Брюйне, проте у другій половині гри Олбрайтон відновив рівновагу – не обійшлося без позиційної помилки Олександра Зінченка, який вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.

В серії післяматчевих пенальті Манчестер Сіті виявився більш влучним. В активі Олександра Зінченка вирішальний гол, який вивів "містян" у півфінал турніру.

Кубок англійської ліги1/4 фіналу

Лестер Сіті - Манчестер Сіті: Вівторок 18 грудня 2018

Лестер Сіті
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 1 : 3 )
Манчестер Сіті
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