Лестер – Манчестер Сіті – 1:1 (пен 1:3) – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті в серії пенальті переміг Лестер та вийшов до 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Олександр Зінченко забив вирішальний пенальті. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті.

Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Лестер – Манчестер Сіті – 1:1 (пен 1:3)

Голи: Олбрайтон, 73 – Де Брюйне, 14

Манчестер Сіті переміг Лестер та вийшов у півфінал Кубка ліги, Зінченко виконав переможний удар у серії пенальті

Манчестер Сіті зумів здобути путівку у півфінал Кубка Ліги лише в серії післяматчевих пенальті – основний час гри завершився внічию 1:1.

Рахунок у першому таймі відкрив Кевін де Брюйне, проте у другій половині гри Олбрайтон відновив рівновагу – не обійшлося без позиційної помилки Олександра Зінченка, який вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.

В серії післяматчевих пенальті Манчестер Сіті виявився більш влучним. В активі Олександра Зінченка вирішальний гол, який вивів "містян" у півфінал турніру.