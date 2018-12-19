Манчестер Сіті переміг Лестер та вийшов у півфінал Кубка ліги, Зінченко виконав переможний удар у серії пенальті

Манчестер Сіті у непростому поєдинку 1/4 фіналу Кубка ліги вибив Лестер.

Кубок Футбольної ліги, 1/4 фіналу

Лестер Сіті – Манчестер Сіті – 1:1 (пен 1:3)

Голи: Олбрайтон, 73 – Де Брюйне, 14

Старт поєдинку був бідним на гостроту, чому не в останню чергу сприяв рясний дощ над King Power Stadium. Сіті швидко захопив ініціативу та забив першим же ударом у площину, який відбувся на 14-й хвилині: Кевін де Брюйне прийняв короткий пас від Отаменді, пройшов вздовж штрафного і несподівано вистрілив з-за його меж у лівий нижній кут – 0:1. Лестер відповів моментом Демірая Грея на 21-й, коли той пробив з дистанції та рикошетом від ноги захисника – голкіпер Муріч витягнувся у струнку й взяв цей постріл.

Надалі тайм проходив у позиційній боротьбі зі значною кількістю дрібних фолів. Чемпіони тримали контроль над грою, хоча дозволяли Лестеру проводити перспективні контратаки. Найгострішим епізодом цього відрізку матчу став хитрий удар Марзеа з-під Сімпсона з гострого кута – Ворд витягнув цей постріл. Загалом же, зустріч виглядала невиразно, тому обом тренерам у перерві було що сказати своїм підопічним.

Вже на самому старті другого тайму Манчестер Сіті міг закрити усі питання, але вихід віч-на-віч на 47-й хвилині Серхіо Агуеро нещадно запоров, не пробивши Ворда. На 56-й у Серхіо був непоганий удар з лінії штрафного після поперечного пасу Зінченка, однак цей постріл був нескладним для голкіпера. В цілому ж, Сіті більше катав вату, ніж м'яч, тож Клод Пюель вирішив зіграти з ним на результат. На поле вийшли Джеймс Меддісон та Марк Олбрайтон – і останній несподівано перевернув хід матчу. На 73-й хвилині Ндіді виконав довгу передачу з центру на правий край штрафного, куди увірвався Олбрайтон. Його ривок проспав Зінченко, а Марк потужним ударом у дотик пробив Муріча – 1:1!

Манчестер Сіті одразу ж пішов уперед, однак найбільш вірний шанс відзначитись гості втратили всього через чотири хвилини після голу Олбрайтона: Марез у своєму стилі змістився на правий край штрафного та прихованим ударом з лівої мітив у дальній нижній кут – м'яч пройшов поруч зі штангою! Непогано зарекомендував себе Жезус, який вийшов замість Агуеро та кілька разів непогано накручував захисників біля воріт Лестера, а Філ Фоден мав шанс вивести Сіті уперед на 83-й хвилині – його удар з лінії карного майданчика з-під Чаудхері пройшов повз ворота.

Сіті тиснув, але реально гольового моменту підопічним Гвардіоли створити так і не вдалося. Лестер же дійсно намагався виграти до фінального свистка, однак його контратаки також успіху не принесли. Зрештою, основний час було завершено, а за регламентом далі повинна були йти серія пенальті. У ній Лестер не реалізував одразу три удари, в той час як за Сіті не забив лише Стерлінг. Переможний пенальті виконав Олександр Зінченко, оформивши вихід своєї команди у півфінал Кубка ліги.