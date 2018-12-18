Погба виставив фотографію із задоволеним обличчям після відставки Моурінью і видалив її

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився фотографією в Твіттері після відставки головного тренера Жозе Моурінью, але видалив її.

Манчестер Юнайтед офіційно звільнив головного тренера Жозе Моурінью. Майже одразу після клубної заяви півзахисник Поль Погба виставив у Твіттері своє фото, де він посміхається, і написав: "Придумайте підпис".

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Нагадаємо, у француза з португальцем були не найкращі стосунки під час спільної роботи на Олд Траффорд. Повідомлялось, що Погба через Жозе прагнув покинути "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед після 17 турів перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та має 26 очок.