toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ШАХТАР ДИНАМО

Погба виставив фотографію із задоволеним обличчям після відставки Моурінью і видалив її

15:03 1674 Читать на русском
Погба виставив фотографію із задоволеним обличчям після відставки Моурінью і видалив її
Поль Погба / соцмережі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився фотографією в Твіттері після відставки головного тренера Жозе Моурінью, але видалив її.

Манчестер Юнайтед офіційно звільнив головного тренера Жозе Моурінью. Майже одразу після клубної заяви півзахисник Поль Погба виставив у Твіттері своє фото, де він посміхається, і написав: "Придумайте підпис".

Жеребкування ЛЧ в найкращих традиціях: "солодка булочка", дострокові фінали і матчі рівня Ліги Європи

Нагадаємо, у француза з португальцем були не найкращі стосунки під час спільної роботи на Олд Траффорд. Повідомлялось, що Погба через Жозе прагнув покинути "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед після 17 турів перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та має 26 очок.

Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
23
хв
Лестер Сіті
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук