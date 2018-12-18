Гладкий забив за Різеспор, але це не врятувало команду від вильоту з Кубка Туреччини

Відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Туреччини між Різеспором та Балікесірспором.

Кубок Туреччини, 1/16 фіналу, матч-відповідь

Балікесірспор – Різеспор – 1:1 (0:2)

Голи: Шахінтюрк, 75 – Гладкий, 53

Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде

Різеспору потрібно було відквитати гандикап у 2 м'ячі. Перший крок для цього зробив український форвард Олександр Гладкий на початку другого тайму, але на цьому камбек гостей завершився.

Натомість гравці Балікесірспор потішили своїх вболівальників, зрівнявши рахунок.

Різеспор вилітає з розіграшу Кубка Туреччини.