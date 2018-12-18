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Сульшер може стати виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед – він забивав Баварії у фіналі ЛЧ-1998/99

15:29 524 Читать на русском
Сульшер може стати виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед – він забивав Баварії у фіналі ЛЧ-1998/99
Уле Гуннар Сульшер забив Баварії переможний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів-1998/99 / соцмережі

Ще один колишній гравець Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може тимчасово очолити "червоних дияволів" після відставки з посади Жозе Моурінью. Норвежець став героєм фіналу Ліги чемпіонів у Барселоні.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант із призначенням свого колишнього нападника Уле Гуннара Сульшера на посаду виконувача обов'язків головного тренера, повідомляє The Telegraph.

Майже одразу після звільнення Жозе Моурінью з'явилась інформація, що команду тимчасово очолить колишній помічник португальця Майкл Каррік.

Нагадаємо, норвежець в статусі футболіста став героєм легендарного фіналу Ліги чемпіонів сезону 1998/99, коли "червоні дияволи" протягом усього матчу мінімально поступались мюнхенській Баварії, але в компенсований час голи Шеррінгема та Сульшера принесли трофей на Олд Траффорд.

Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Баварія Баварія
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