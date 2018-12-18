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Моурінью звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед

11:52 4833 Читать на русском
Моурінью звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед
Відставка Жозе Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед / соцмережі

Жозе Моурінью офіційно відправлений у відставку з посади головного тренера Манчестер Юнайтед через невдалі результати.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення з посади наставника Жозе Моурінью.

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Португалець очолював "червоних дияволів" з літа 2016 року і за цей час виграв з ними Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

У поточному сезоні команда займає 6 сходинку в турнірній таблиці АПЛ і відстає від четвертої позиції, де перебуває Челсі, на 9 пунктів. Раніше повідомлялось, що МЮ буде змушений виплатити Жозе Моурінью 24 млн фунтів ,якщо фахівець буде звільнений.

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