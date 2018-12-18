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Мессі у рекордний п'ятий раз став володарем "Золотого бутса"

16:23 1469 Читать на русском
Мессі у рекордний п'ятий раз став володарем "Золотого бутса"
Ліонель Мессі / Marca

Форвард Барселони Ліонель Мессі вп'яте в кар'єрі став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.

Ліонель Мессі отримав "Золотий бутс", який йому вручили за 34 голи в Ла Лізі у сезоні 2017/2018.

Мессі знову забив 50 голів за рік

Аргентинець виграє цю нагороду в рекордний 5-й раз. У Кріштіану Роналду з Ювентуса наразі 4, і він був другим у списку на цей рік.

Барселона після 16 турів лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги і має 34 очки.

Жеребкування ЛЧ в найкращих традиціях: "солодка булочка", дострокові фінали і матчі рівня Ліги Європи

Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Рекорди Золотий бутс
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