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Каррік стане виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед, – Sky Sports

12:41 1299 Читать на русском
Каррік стане виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед, – Sky Sports
Майкл Каррік / соцмережі

Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Майкл Каррік тимчасово займе посаду головного тренера команди.

Манчестер Юнайтед призначить Майкла Карріка виконувачем обов'язків головного тренера команди після відставки Жозе Моурінью, повідомляє Sky Sports.

Моурінью звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед

Колишній півзахисник у статусі футболіста виступав на Олд Траффорд протягом 12 сезонів і виграв з "червоними дияволами" 5 титулів чемпіона Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів-2007/08.

Англієць завершив кар'єру після сезону 2017/18 та увійшов у тренерський штаб Моурінью.

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