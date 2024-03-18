Україна

Сергій Ребров "втратив" шість гравців у збірній України – вони вже покинули табір команди в Іспанії. Натомість Довбик та Лунін прибули до розташування збірної – Ребров чекає ще 5-х легіонерів.

Завершився 21-й тур УПЛ. Верес втримав перемогу над Чорноморцем, покинувши зону вильоту – рівняни перервали 5-матчеву безвиграшну серію.

Луганська Зоря владнала конфлікт з гравцями. Футболістам мають виплатити преміальні, відома доля бунтівників матчу з Динамо.

Топ-матчі дня

Челсі перестріляв Лестер і продерся у півфінал Кубка – Мудрик віддав передасист і став героєм трибун, геній Палмер.

МЮ вирвав божевільну перемогу в Ліверпуля і став останнім півфіналістом Кубка Англії – 100-літня традиція встояла.

Барселона розбила Атлетіко та обійшла Жирону – Лєвандовскі оформив 1+2, Хаві вилучили, Феліш забив своїм.

Дженоа відібрала очки в Ювентуса – Маліновський отримав ігровий час перед збірною, скандальний Влаховіч зробив вихідний. Наполі обірвав переможну серію Інтера в Італії, "передавши" Скудетто майбутньому чемпіону.

Роман Яремчук не врятував Валенсію від поразки в дербі. Мамардашвілі творив дива і допоміг уникнути розгрому.

ПСЖ виграв 6:2 з хет-триком Мбаппе, Фонсека не зміг закріпитися у зоні ЛЧ, битва суперників Шахтаря.

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Мудрик зіграє проти Ман Сіті, "солодка булочка" дісталась МЮ: результати жеребкування півфіналів Кубка Англії.

Золоті 90-ті: президент Ліберії карав Динамо двічі, Шева поруч з бандитом, голий зад Верона і ще 29 фото "старої школи".