Головні новини футболу 17 березня: зміни у складі збірної України, шоу МЮ та Ліверпуля, Барселона розбила Атлетіко
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за неділю, 17 березня.
Україна
Сергій Ребров "втратив" шість гравців у збірній України – вони вже покинули табір команди в Іспанії. Натомість Довбик та Лунін прибули до розташування збірної – Ребров чекає ще 5-х легіонерів.
Завершився 21-й тур УПЛ. Верес втримав перемогу над Чорноморцем, покинувши зону вильоту – рівняни перервали 5-матчеву безвиграшну серію.
Луганська Зоря владнала конфлікт з гравцями. Футболістам мають виплатити преміальні, відома доля бунтівників матчу з Динамо.
Топ-матчі дня
Челсі перестріляв Лестер і продерся у півфінал Кубка – Мудрик віддав передасист і став героєм трибун, геній Палмер.
МЮ вирвав божевільну перемогу в Ліверпуля і став останнім півфіналістом Кубка Англії – 100-літня традиція встояла.
Барселона розбила Атлетіко та обійшла Жирону – Лєвандовскі оформив 1+2, Хаві вилучили, Феліш забив своїм.
Дженоа відібрала очки в Ювентуса – Маліновський отримав ігровий час перед збірною, скандальний Влаховіч зробив вихідний. Наполі обірвав переможну серію Інтера в Італії, "передавши" Скудетто майбутньому чемпіону.
Роман Яремчук не врятував Валенсію від поразки в дербі. Мамардашвілі творив дива і допоміг уникнути розгрому.
ПСЖ виграв 6:2 з хет-триком Мбаппе, Фонсека не зміг закріпитися у зоні ЛЧ, битва суперників Шахтаря.
Інші головні події
Мудрик зіграє проти Ман Сіті, "солодка булочка" дісталась МЮ: результати жеребкування півфіналів Кубка Англії.
Золоті 90-ті: президент Ліберії карав Динамо двічі, Шева поруч з бандитом, голий зад Верона і ще 29 фото "старої школи".