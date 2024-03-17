Керівництво Зорі порозумілося з гравцями команди, які навіть почали бунтувати через відмову виплачувати преміальні.

Гравці Зорі провели збори з керівництвом клубу на базі клубу в Олімпійському коледжі ім. Піддубного, повідомляє ТаТоТаке.

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Сторони дійшли компромісу: керівництво гарантувало виплати преміальних за перемогу над Брейдабліком і бронзові нагороди в сезоні 2022/23 до 19 травня цього року. Футболісти ж продовжили виконувати свої контрактні зобов'язання, повноцінно беручи участь у тренувальному процесі та офіційних матчах.

Також варто зазначити, що будь-яка інформація щодо відсторонення чи штрафів гравців Зорі є неправдивою.

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