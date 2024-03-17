Кубок Англії 2023/24, 1/4 фіналу

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 4:3 у додатковий час

Голи: Мактомінай, 10, Антоні, 87, Рашфорд, 112, Діалло, 120+1 – Мак Аллістер, 44, Салах, 45+2, Елліот, 105

Вилучення: Діалло, 120+2 (МЮ)

Команди проводять діаметрально протилежні сезони, але на боці МЮ була історія. Єдиний і останній раз Ліверпуль вигравав на Олд Траффорд у Кубку Англії 103 роки тому. Оптимізму Еріку Тен Хагу додавало і повернення важливих гравців – Хьойлунд, Ван-Біссака відразу опинилися в старті після відновлення.

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У чемпіонаті "дияволи" автобусним стилем відстояли 0:0, але цього разу все було по-іншому. Юнайтед сміливо пішов у розмін атаками і виглядав навіть гостріше за Ліверпуль. Все це вилилося у гол Мактоміная на 10-й хвилині. Келлехер парирував удар Гарначо, але Скотт з метра заштовхав м'яч у ворота.

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МЮ не збирався скидати обертів. Мактомінай міг робити дубль, але з вбивчої позиції вліпив у кіпера. Хороший тайм господарів перекреслили 3 хвилини. Бруну та Рашфорд не сприйняли серйозно 21-річного центрбека Куансу, а той раптом потягнув м'яч у карний майданчик. Мак Аллістер отримав достатньо простору для удару – 1:1. Рикошет від Майну суттєво ускладнив завдання для Онана.

До перерви "дияволи" не втримали навіть нічиєї. Гравці Ліверпуля "загризли" Бруну біля кутового прапорця, і пішла атака, яка завершилася голом Салаха на добиванні. Капітан МЮ протестами щодо фолу накричав собі тільки на жовту картку.

У другій половині Ліверпуль забрав ініціативу і не дозволяв супернику серйозно загрожувати воротам. Бруну мав отримати другу жовту за грубий фол проти Собослая, проте арбітр помилував португальця. Тен Хаг на кінцівку пішов ва-банк – вінгер Діалло замість захисника Варана. На 87-й хвилині спрацювала інша заміна. Антоні неробочою правою "заколупав" м'яч в ниіжній кут. 100-мільйонний бразилець забив лише другий гол в сезоні і знову в Кубку Англії.

Останні хвилини пертворилися на божевілля. Елліот струснув стійку, а Рашфорд вивалився на побачення з Келлехером і з кількох метрів пробив повз ворота – будуть екстратайми!

У додаткові півгодини розігралася окрема драма. Елліот вивів Ліверпуль уперед під завісу першого міні-тайму. Рикошет знову допоміг Ліверпулю. Втім, у другій половині фарт був на боці МЮ, який залишився зі сюрреалістичним тріо в захисті – Далот-Магуайр-Антоні.

Дарвін прийшов допомагати на свою половину, але обрізав команду. Мактомінай покотив Рашфорду, і той нарешті не схибив. Коли вже всі морально готувалися до серії пенальті, МЮ забив ще раз. Невдалий стандарт Ліверпуля призвів до контратаки, яку "розписали" Гарначо і Діалло – 4:3! Амад настільки зрадів дебютному голу в сезоні, що забув про свою жовту. Молодий вінгер зняв футболку, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати раніше, але це вже нікого не хвилювало. МЮ переміг, ставши останнім півфіналістом Кубка в компанії Ковентрі, Ман Сіті та Челсі.

У наступному матчі АПЛ команда Юргена Клоппа зустрінеться з Брайтоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Ліверпуль переможе Брайтон. Коефіцієнт на звитягу мерсисайдців дуже привабливий – 1,37. На тріумф команди Роберто Де Дзербі дають аж 6,91. У нічию фахівці вірять трішечки більше – 5,61. У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна очікувати, що Ліверпуль і Брайтон на двох заб'ють 3 голи чи навіть більше (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,35).

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