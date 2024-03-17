На тижні Інтер та Наполі вилетіли з Ліги чемпіонів, не зумівши пройти у чвертьфінал головного єврокубка. Їхніми кривдниками стали іспанські клуби. "Нерадзуррі" у серії пенальті програли Атлетіко, хоча й виграли перший поєдинок, а неаполітанці поступилися Барселоні.

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Цей поєдинок охрестили "передачею Скудетто". За 10 турів до фінішу чемпіонату Інтер випереджав Наполі на 31 очко. Відповідно, у "партенопейців" вже не було шансів захистити свій чемпіонський титул. У поточному сезоні Наполі очолює вже третій тренер – після Руді Гарсії та Вальтера Мадзаррі настала черга Франческо Кальцони. На момент початку гри неаполітанці посідали 7 місце, а Інтер впевнено лідирував. Ба більше, підопічні Сімоне Індзагі мали 10-матчеву переможну серію в чемпіонаті Італії.

Вже до третьої хвилини команди обмінялися заблокованими ударами. Лаутаро у падінні замикав простріл Дімарко – на шляху м'яча в останню мить став Жезус. А на 13-й хвилині топ-клас продемонтрував Алекс Мерет. Кіпер Наполі впродовж кількох секунд потягнув удари Дарміна та Лаутаро! Повністю за Інтером був старт гри.

Втім, після активного початку команди збавили оберти. Наполі бракувало Віктора Осімхена, який через травму опинився тільки в запасі. Лише на 31-й хвилині свій момент знайшов Распадорі, але влучив у Павара. Лише кутовий.

Перший тайм поступово котився до 0:0, але на 43-й хвилині Інтер все ж забив. Гол організував дует захисників – Бастоні прострілив з лівого флангу, а Дарміан, про якого всі забули, опинився в центрі штрафного і в дотик вгатив м'яч у сітку. 1:0 після першої половини на користь "нерадзуррі".

На старті другого таймі міг забивати Лаутаро, однак Мерет відбив м'яч після удару капітана Інтера. Він же впорався зі спробою Дімарко з-за меж штрафного. Наполі відповів ударом Хвічі – Ян Зоммер на місці. Згодом пробив і Траоре, який не влучив у площину, і тут же пішов з поля. Сімеоне, який вийшов на заміну, мав момент, але його удар головою нейтралізував Зоммер.

Один із небагатьох моментів у другому таймі завершився голом. На 81-й хвилині Наполі відігрався. Жуан Жезус, який свого часу грав за Інтер, замкнув подачу кутового. Бастоні намагався вибити, але ідеально скинув на центрбека гостей. До слова, не факт, що той кутовий взагалі був. Ймовірно, м'яч пішов за межі поля від гравця Наполі. Тим не менш, 1:1. Це був останній гол у матчі.

Інтер перервав 10-матчеву переможну серію в чемпіонаті та не зміг скористатися осічкою Ювентуса. Але "нерадзуррі" залишаються впевненим лідером і їхнє чемпіонство – питання часу. Мілан відстає на 14 очок, а Ювентус – на 17. Наполі залишився сьомим – 45 очок.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті