Кубок Англії 2023/24, 1/4 фіналу

Челсі – Лестер – 4:2

Голи: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуемека, 90+2, Мадуеке, 90+8 – Дісасі, 51 (авт.), Мавідіді, 62

Михайло Мудрик забив гол за Челсі проти Лідса в 1/8 фіналу, тож змінив роль запасного в АПЛ на кубкову основу. Нинішній суперник команди Почеттіно – знову з Чемпіоншипа. Чемпіони Англії 2016 наразі залишаються лідерами другого за класом дивізіону, хоча після серії поразок дали шанс обійти себе Лідсу з Іпсвічем. Перший удар майже з-під Мудрика на 87 секунді проходить. Українець дещо запізніло кинувся на Вінкса, але збити приціл зумів.

Челсі – Лестер: онлайн-трансляція матчу – Мудрик в основі на чвертьфінал Кубка Англії

Господарі відповіли на 4 хвилині, створивши красу. Мудрик подав другий за кілька десятків секунд кутовий, Палмер п'ятою у розвороті відправив снаряд у дальній кут. Лише стійка завадила шедевру з асистом вінгера збірної України. До слова, екс-лідера Шахтаря грає сьогодні 10 номера не лише за ігровим номером, а й на полі діє як плеймейкер. У Мудрика за 11 хвилин 2 фоли у високому пресингу – відпрацьовує непогано. Перший гол зробив Джексон. Отримав пас ледь не в центрі поля, легко обійшов захисників і викотив на порожні ворота Кукурельї.

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Це перший гол іспанця за лондонський клуб. А ось його колишній партнер по Брайтону Санчес ледь не привозить, завозившись у своєму штрафному. Який же шанс втрачає Мудрик. Стерлінг не реалізував нагоду пробити, але Михайло підхопив і пробив майже відразу ж. На жаль, Рахім так і стояв у штрафному, ненароком заблокувавши постріл партнера. Мудрик ледь не повторив свій гол Лідсу. Знову набігав на простріл з правого краю, але цього разу Ндіді непомітним рухом змахнув м'яч з-під ноги українця.

Зате Стерлінг зіграв на підбиранні, красиво змалювавши фол проти себе. На полі штатний пенальтист Палмер, але Рахім нікому право пробити не віддав. І дарма. Не допомогли шаманські дії Джексона з лівою стійкою воріт Лестера. Стерлінг бездарно пробив пенальті прямо в голкіпера. Величезні проблеми лондонців при банальних подачах. Двічі схибив на виходах Санчес, Кукурелья привіз обрізкою момент – Дака і Фас відверто пробачили. Мудрик протягнув м'яч у штрафний і перехитрив суперника, сильно пробивши у площину воріт. Столярчик парирував, Михайло спробував підібрати, але "лисиці" двічі поспіль добре відіграли у відборі.

У третині поля Челсі гра розгортається 30% часу. Біля воріт Лестера – лише 23%. Лондонці віддали м'яч і намагаються використовувати простір на контратаках? Не зовсім. Команда Почеттіно надто часто застряє з м'ячем у центрі поля. Столярчик вибігає до лінії штрафного і в підкаті вибиває з-під Мудрика. Який же момент створили Джексон і Кайседо. Форвард збірної Сенегалу відтягнувся у глибину і тонко віддав, Кайседо в дотик відправив Стерлінга на побачення з голкіпера. Поруч біг Палмер, але Рахім, звісно ж, не віддав, а пробив повз.

Seems like a low xG for Chelsea given the chances pic.twitter.com/11Y3Czba8d — Dr. Ajit Korgaokar (@DrAjitKorgaokar) March 17, 2024

І все ж він виправився. Вкидання ауту, знову класний маневр Джексона (цього разу без м'яча), а Мудрик віддає передгольовий пас... головою. Стерлінг також головою двічі прокидає собі на хід, вривається у штрафний і котить Палмеру – ідеальне виконання. Який же геній цей Рахім, коли грає на команду, а не свої забиті голи. Дуже заведений був Стерлінг – ніби від того, чи відзначиться особисто, залежить його доля в лондонській команді.

На 51 хвилині навіть операторів на стадіоні Челсі шокував автогол Дісасі. Французький центрбек отримав пас від Гюсто назад і під тиском суперника запустив ще назад. Санчес дещо загуляв і вільний кут не прикрив. Мудрик відпрацьовує, і Ндіді лише у падінні відправляє різаний простріл з лицьової. Минає ще десятихвилинка після курйозного взяття воріт, і десятка Лестера зрівнює. Мавіді легко розхитав Гюсто і пробив у дальній правий кут. Це був перший удар гостей у площину воріт, а рахунок став 2:2.

Pochettino is booed for taking off Mudryk instead of Sterling. https://t.co/ZlXp5BabIN — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 17, 2024

Палмер крутив у стилі Мавідіді, не вийшло. Мудрик з Джексоном непогано розігрують, але Стерлінг пас Михайла реалізувати не зумів – у подвійний блок кидаються захисники Лестера. На добиванні українець, однак технічний навісний удар летить над воротами. Стерлінг покотив уперед, а Джексон елегантно розібрався із двома захисниками і впав. Суддя Енді Мадлі спершу виписав жовту Дойлу та призначив пенальті, але ж фол був за мить до штрафного, тому червона і стандарт. Бездарно пробив Стерлінг. "Навіть у регбі це було б повз", – нічого додати до коментаря Дмитра Джулая.

Після цього Почеттіно на рівному місці нарвався на гучний свист трибун. Замінив Мудрика, випустив Чуквуемеку. Фанати Челсі вступилися за засмученого українця. "Ти не знаєш, що ти робиш", – Почеттіно не дуже зрадів такій реакції на свій хід. Карні відразу після заміни гарно протягнув і віддав у штрафний, але Палмера заблокували. На останніх секундах основного часу черговий класний сейв Столярчика й удар Джексона у стилі Стерлінга. Суддя компенсував 8 хвилин.

Який же шедевр! На 90+2 Чуквуемека обігрався у стіночку з Палмером, який геніально п'ятою розкрив простір для Карні, та дав між ніг Столярчику, який надто широко викидався на суперника. Почеттіно святкує, як герой. Одразу щось показує своїм фанатам. Саме після виходу Карні свистіли трибуни, хоча сам гравець тут ні до чого – вимагали замінити не Мудрика, а Стерлінга. Наприкінці компенсованого часу Мадуеке, ще один джокер аргентинського тренера, розхитав фінтами тріо суперників і феноменальним ударом влучив здалеку.

Chelsea 4 : 2 Leicester



xG: 4.28 - 0.7

xThreat: 1.76 - 1.16

Possession: 59.8% - 40.2%

Field Tilt: 66.8% - 33.2%

Def Action Height: 47.9 - 42.5 pic.twitter.com/HmpehYaKlq — markstats bot (@markstatsbot) March 17, 2024

Нагадаємо, напередодні у півфінал Кубка Англії пробилися Манчестер Сіті та Ковентрі, який також представляє Чемпіоншип. Останній щасливчик визначається у парі Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, чий матч стартує о 17:30.

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