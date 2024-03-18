Атлетіко підходив до домашки проти Барселони на тлі 120-хвилинного поєдинку з Інтером у Лізі чемпіонів. Частково цю проблему мав вирішити фактор рідного поля, адже мадридці вдома у чемпіонаті ще не поступалися. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про принципову дуель між представниками Мадриду й Каталонії.

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Початок зустрічі непогано давався підопічним Ель Чоло. Зокрема, на 10-й хвилині класний дальній удар вдався Барріосу, однак йому забракло кілька сантиметрів до гола. На 22-й же Ліно ледь не вивалився віч-на-віч з тер Штегеном – Барсі пощастило, але епізод все одно завершився пострілом Морати метрів з семи. Його накрили.

Втім, поступово тиск мадридців вивітрився, а Барселона стала огризатись небезпечними моментами. Так, на на 35-й хвилині Лєвандовскі виконав філігранну діагональ на правий кут воротарського, де всі забили про Рафінью (але він неточно пробив головою). На 36-й небезпечно під саму стійку стріляв Фермін, який прямо перед матчем замінив Крістенсена.

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Зрештою, на 38-й справа дійшла і до гола. Все вийшло дуже просто – Лєвандовскі виконав простріл, а Феліш замкнув з центру штрафного. 0:1! Жоау не святкував взяття воріт, але емоції все одно закипіли. Хаві настільки обурився на арбітрів, що отримав дві жовтих, покинувши технічну зону.

Атлетіко міг відновити статус-кво на 43-й хвилині зусиллями Морати, якому вдався потужний удар метрів з 14-ти. Тер Штеген навіть не встиг зреагувати, однак м'яч просвистів над поперечкою. У підсумку, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Барселони.

А вже на старті другого тайму Лєвандовскі її подвоїв. Рафінья підхопив м'яч на лінії півкола й скинув його в район 11-метрової позначки, а Роберт після розвороту пробив другим дотиком – 0:2!

Атлетіко швидко огризнувся кутовим, на якому тер Штеген зіграв не дуже переконливо. Як наслідок, довелося тягнути одразу два удари – у виконанні Льоренте та Депая. Це марнотратство господарів дуже дорого їм обійшлося, адже вже на 63-й хвилині інтрига була вбита. Лєвандовскі прийняв скидку від Кунде й закинув м'яч на лінію воротарського, звідки головою спокійно пробив Фермін. 0:3!

Атлетіко перестав грати, а Барселона не наполягала на четвертому голів. Щоправда, на останніх хвилинах його міг забити Роке, який виходив віч-на-віч. Віктора збив Моліна, який отримав пряму червону. Це була остання цікава подія у зустрічі. "Блаугранас" вдруге за сезон б'ють Атлетіко.

Як наслідок, підопічні Дієго Сімеоне не змогли повернутись у зону ЛЧ, залишившись у одному заліковому балі від топ-4. Барселона ж знову обійшла Жирону, відірвавшись на два очки.

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