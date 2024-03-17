Верес у весняній частині сезону перемог не знав, але у попередньому турі рівняни розписали "мирову" з Динамо. Цього замало – "народний клуб" залишався у зоні прямого вильоту, відстаючи від зони перехідних матчів на три очки. Чорноморець після відновлення сезону теж нічого не виграв, тож у Одесі нічия нікого не влаштовувала.

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Гості краще налаштувались. Вже на 3-й хвилині Яго розрядив свою гармату з дистанції (вийшло дуже неточно), а на 6-й рахунок відкрив Мрвальєвіч. І як відкрив! Марко пробив щічкою в польоті, замкнувши подачу Шастала зі стандарту – а м'яч рикошетом від поперечки залетів у ворота. Штогрін недопрацював з чорногорцем.

На 30-й хвилині Мрвальєвіч міг оформити дубль, замкнувши скидку Банади після навісу з кутового. Марко завдав удару головою метрів з п'яти, однак сфера промайнула у сантиметрах від лівої стійки!

Моментів такого ґатунку у Чорноморця в першому таймі не було, але зрівняти рахунок одесити могли. Так, на 23-й хвилині Штогрін прийняв закидання на лівий край штрафного й пробив з лету – по горобцях. На 44-й же Єрмаков завдав удару головою після подачі зі стандарту, але м'яч пройшов повз ближній кут.

Зрештою, команди відправились відпочивати за рахунку 0:1 на користь Вереса.

Другий тайм "моряки" почали значно краще. Господарі могли забивати вже за три хвилини по перерві, коли Бойчук накинув на дальню стійку, а Єрмаков завдав удару головою. Вийшло занадто високо. На 55-й же Васильєв пробивав головою метрів з п'яти, замикаючи подачу Бадібанги – м'яч летів під ліву стійку, однак Паст врятував Верес!

Втім, досить швидко атакувальний запал Чорноморця згас. Верес плавно вирівняв хід зустрічі, а в останні 25 хвилин ще й міг добити команду Романа Григорчука. На 66-й хвилині Шастал увірвався на лівий край карного майданчика та пробив у ближню дев'ять (Варакута парирував), а на 81-й він із тієї ж зони завершив контратаку 3-в-1 – вище воріт!

У компенсований час рівняни змарнували свій останній момент. Гості вискочили у контратаку, Кучеров перевів на правий край штрафного, а Шарай звідти пробив у ближній кут. Стійка зіграла за Чорноморець! "Моряки", своєю чергою, так нічого й не створили.

Таким чином, Верес перервав 5-матчеву безвиграшну серію, набравши 16 очок і покинувши зону прямого вильоту. Металіст 1925 має таку ж кількість балів, але програє за додатковими показниками. Одесити з 23 пунктами в активі тримаються десятими.

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