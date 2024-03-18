Ліга 1, 26 тур

Брест – Лілль – 1:1

Голи: Сатріано, 79 – Девід, 67

Клермон – Гавр – 2:1

Голи: Чам, 12, 45+4 (пен.) – А. Айю, 45+1

Вилучення: Рашані, 30 – Таргаллін, 66

Монако – Лор'ян – 2:2

Голи: Ф. Менді, 27 (аг), Ю. Фофана, 60 – Сінго, 1 (аг), Бакайоко, 90+4

Вилучення: Закарія, 81 – Айєгун, 89

Реймс – Метц – 2:1

Голи: Діакіте, 3, Іто, 79 – Атта, 14

Ренн – Марсель – 2:0

Голи: Тер'є, 21, Буріго, 77 (пен.)

Монпельє – ПСЖ – 2:6

Голи: Норден, 30, Саваньє, 45+1 (пен.) – Вітінья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Лі, 53, Мендеш, 89

Брест і Лілль Паулу Фонсеки розписали нічию у битві претендентів на ЛЧ. Клермон виграв уперше за два місяці, проте залишається на дні турнірної таблиці.

Мбаппе публічно забракував трансфер до Зінченка – суперзірку відштовхує нефутбольний фактор

Монако не зміг скористатися нічєю Бреста та Лілля. Монегаски обмінялися з Лор'яном автоголами і вилученнями. Тьємуе Бакайоко на останніх секундах засмутив команду, яка колись зробила з нього зірку. Реймс вдома дотиснув Метц.

Марсель розгубив переможний іспульс, який отримав після Шахтаря. У четвер Жан-Луї Гассе зазнав першої поразки (некритично, бо Вільяреал в ЛЄ пройшли), а тепер спіткнувся і в чемпіонаті. Провансальці нічого не змогли вдіяти з Ренном, який перетинався з Шахтарем у єврокубках минулоріч.

ПСЖ покуражився на полі Монпельє. Борець за виживання несподівано відігрався з 0:2, за що добряче отримав по перерві. Тенісні 6:2. Мбаппе оформив 3+1 – загалом у Кіліана 24 голи в чемпіонаті, коли найближчий переслідувач (Девід) має всього 15. Командна інтрига нічим не краща. ПСЖ відірвався від Бреста на 12 очок.

МЮ вирвав божевільну перемогу в Ліверпуля і став останнім півфіналістом Кубка Англії – 100-літня традиція встояла