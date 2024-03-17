Ювентус розписав нульову нічию з Дженоа в рамках 29 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ювентус після програних чемпіонських перегонів повністю вимкнувся з боротьби. За вісім турів команда Макса Аллегрі здобула лише одну перемогу. Сьогодні "б'янконері" не зуміли переграти Дженоа. Гра завершилася нулями на табло.

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У Ювентуса була перевага, але реалізувати її не вдалося. Найкращий шанс змарнував Влаховіч, який загалом завдав сім ударів по воротах гостей. У компенсований час серб хотів випросити пенальті, а коли суддя відмовив – у форварда здали нерви. Він почав щось кричати арбітру та жестикулювати, за що отримав дві поспіль жовті картки та заробив вилучення. Душан пропустить матч проти Лаціо.

Руслан Маліновський традиційно не потрапив у стартовий склад Дженоа, однак в другому таймі вийшов на заміну. Хавбек відіграв 20 хвилин перед виїздом у збірну України. Він віддав три передачі та виграв 40% єдиноборств.

Ювентус опустився вже на третє місце, а відставання від Інтера складає 16 очок. Дженоа йде в середині таблиці з 24 балами.

Відеоогляд матчу Ювентус – Дженоа: