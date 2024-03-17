Вільяреал і Валенсія зіграли 17 березня в 29-му турі Прімери (1:0). Рахунок та огляд матчу, і як зіграв Роман Яремчук, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Валенсія, стартував о 17:15 за київським часом. Роман Яремчук знову вийшов у старті "кажанів", а його команда на момент початку левантійського дербі мала триматчеву безпрограшну серію і претендувала на єврокубкову зону.

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Вільяреал, який на тижні вилетів з Ліги Європи від Марселя, розпочав активніше. Підопічні Марселіно Тораля мали супершанс на 13-й хвилині. Впродовж кількох секунд Гіоргі Мамардашвілі тричі вступав у гру, відбивши кілька ударів поспіль з меж штрафного, та ще й надійно зігравши на виході. Валенсія відповіла виходом Уго Дуро, який уникнув офсайду, опинився перед кіпером, але перекинув і його, і ворота. Був ще удар Каноса головою, з яким впорався Йоргенсен.

На 36-й хвилині Вільяреал заробив пенальті. Бертран Траоре виграв забіг і впав у боротьбі з двома суперниками. Хосе Гайя у тому епізоді ще й травму отримав, залишивши поле. Валенсія втратила капітана, але хоч не пропустила. Алекс Баена з 11-метрового не зміг переграти Мамардашвілі! Грузинський кіпер намертво забрав м'яч після доволі кволого удару.

Наприкінці тайму Дієго Лопес отримав пас від Яремчука, а після його удару м'яч зачепив руку Куенки. Арбітр пенальті не призначив. Перша половина завершилася нулями. Український форвард жодного разу не пробив по воротах, більше проявивши себе як асистент – в активі Романа два ключові паси.

По перерві Петер Гонсалес класно пробив у дальній кут воріт Вільяреала. Йоргенсен дотягнувся і відбив м'яч. Господарі відповіли куди гостріше. Комесанья і Сьорлот з інтервалом у кілька секунд не змогли пробити Мамардашвілі. Однак гол відклався на лічені секунди – кутовий завершився влучним ударом Куенки, який заштовхав м'яч у ворота. Роман Яремчук тягнувся до м'яча навіть руками, але не дістав. 1:0.

Оскаджар міг зрівняти рахунок теж після розіграшу кутового, однак його удар парирував Йоргенсен. Уго Дуро замахнувся на гол року, пробивши через себе в дотик – туди, де стояв кіпер. Нагадав про себе і Яремчук, який заробив жовту картку для суперника за фол в центрі поля. Одразу після цього Роман залишив поле, так і не завдавши по воротах "субмарини" жодного удару. Але хоч без травми перед поїздкою до збірної України на матч з Боснією. Статистика Яремчука – 11 точних пасів з 13-ти, три ключові передачі, 21 дотик до м'яча, 7 втрат і одне вигране єдиноборство з 8-ми.

Жерар Морено міг знімати всі питання на 80-й хвилині. Мамардашвілі видав черговий диво-сейв після удару форварда Вільяреала. Кіпер збірної Грузії кінчиками пальців дотягнувся до м'яча. Якби не Гіоргі – бути сьогодні розгрому.

Але, як виявилося, і одного м'яча Вільяреалу вистачило для тріумфу в дербі. "Субмарина" набрала 38 очок і піднялася на 9 місце, здобувши у Ла Лізі четверту перемогу поспіль. Валенсія перервала триматчеву сері без поразок і йде 8-ю. У Яремчука і Ко 40 очок.

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