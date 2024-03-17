Лобановський і Маркевич, Карпати приймають Динамо у березні 1998-го / Фото з відкритих джерел

1. Вест Хем 90-х подарував британському футболу трьох непересічних талантів – і всі вони на цьому фото. Джо Коул, Френк Лемпард, Ріо Фердінанд.

Once upon a time at West Ham pic.twitter.com/nrD6RMJC65 — Classic Football Shirts (@classicshirts) March 12, 2024

2. Яп Стам – могутній захисний блок МЮ та збірної Нідерландів, пік кар'єри якого припав на другу половину 90-х – початок "нульових". Тут він навіть ще з волоссям :-)

Can’t work out if Jaap Stam looks more or less unsettling with hair. pic.twitter.com/AtsrZawpbR — These Football Times (@thesefootytimes) March 12, 2024

3. Легендарний Дунга, ветеран у складі Інтернасьйонала з Порту-Алегрі, намагається залишити без м'яча на 20 років молодшого Роналдінью (Греміо).

4. Гості з минулого. Альфредо Ді Стефано (Реал) та Еусебіу (Бенфіка) феєрили ще у далеких 50-60-х. До "золотих 90-х" дійшли вже у статусі поважних дідусів.

Alfredo Di Stefano and Eusebio. pic.twitter.com/SyCSBJfDU6 — 90s Football (@90sfootball) March 9, 2024

5. Роберто Карлос стелиться у героїчному підкаті проти Габріеля Батістути. Одна із численних принципових заруб між Аргентиною та Бразилією.

Gabriel Batistuta vs Roberto Carlos. pic.twitter.com/Joq9eQnBUT — 90s Football (@90sfootball) March 2, 2024

6. Останній французький цвях для домовини "селесао" у фіналі ЧС-1998. Герой епізоду – Еммануель Петі. Таффарел і Кафу – лише статисти.

7. У травні 1995-го ці хлопці зробили, здавалося б, неможливе – обіграли у фіналі Ліги чемпіонів тодішнього чинного володаря трофею Мілан (1:0). Продублюємо склад того Аякса. Стоять: ван дер Сар, Зеєдорф, Райкард, Фініді, Рональд де Бур, Денні Блінд. Присіли: Літманен, Рейцігер, Давідс, Овермарс, Франк де Бур.

If you could sign any of Ajax's '95 Champions League winners for your club in their prime – who would you choose? pic.twitter.com/G9pvxE7Tym — 90s Football (@90sfootball) February 27, 2024

8. Зовсім молодий голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон і ще не бритоголовий Зідан у футболці Юве. Це той Кальчо, який ми полюбили!

9. Хакан "Босфорський бик" Шукюр та легенда збірної Гани – Абеді Пеле (Торіно). Середина 90-х.

Hakan Şükür and Abedi Pele. pic.twitter.com/XDM4Htqt98 — 90s Football (@90sfootball) February 16, 2024

10. Герої епохи! Були часи, коли обкладинку відеоігор прикрашали не Мессі чи Мбаппе, а Фабріціо Раванеллі та Пол Інс.

11. Тарібо Вест народився у нетрях Нігерії і був учасником вуличної банди. Що, зрештою, не завадило йому згодом стати олімпійським чемпіоном-96 і сяяти у захисті Осера та Інтера. А ось у Мілані епохи раннього Шеви він засів до глибокого запасу.

12. Георге Хаджи, якого називали "Карпатським Марадоною". Без нього нереально собі уявити збірну Румунії 80-90-х – 124 матчі, 35 голів.

13. Тьєррі Анрі виявився провальним трансфером для туринського Ювентуса. Але його вчасно підхопив Арсен Венгер.

Thierry Henry celebrates for Juventus. pic.twitter.com/kKiW35tyUs — 90s Football (@90sfootball) January 24, 2024

14. А ось Шеву зустрічали у Мілані, наче короля. І він повністю виправдав довіру тіфозі на Сан-Сіро. Навіть перевершив її.

15. Два культові бразильці в історії Ель Класіко – Роналдо та Роберто Карлос. У сезоні 1996/97 Реал випередив Барсу на якихось два очки. Зате "Зубастик" здобув Трофей Пічічі – неймовірні 34 голи.

Ronaldo and Roberto Carlos. pic.twitter.com/CAKcMg8gyv — 90s Football (@90sfootball) January 21, 2024

16. Роберто Баджо чітко розводить м'яч та нігерійського голкіпера по різних кутах. Чемпіонат світу-94, 1/8 фіналу, Італія дотиснула африканців в овертаймі (2:1).

Roberto Baggio's penalty vs Nigeria, USA '94. pic.twitter.com/rJadY46xOW — 90s Football (@90sfootball) January 19, 2024

17. Незабутній дует атакувальних хавів Рівер Плейт тієї епохи – Пабло Аймар та Марсело Гальярдо. Багаторазові чемпіони Аргентини.

Pablo Aimar and Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/M2YvWwkM76 — 90s Football (@90sfootball) January 14, 2024

18. Давор Шукер та Дієго Марадона – солідна атакувальна зв'язка Севільї у сезоні 1992/93, чиєї потуги вистачило лише для сьомої сходинки Ла Ліги.

Davor Šuker and Diego Maradona. pic.twitter.com/UZpJwjkp6n — 90s Football (@90sfootball) January 10, 2024

19. Ставши чемпіоном світу, Зідан поповнив свою колекцію трофеїв "Золотим м'ячем", причому – з неймовірним відривом від конкурентів. Француз набрав 244 голоси, Шукер – лише 68, Роналдо – 66.

Zinedine Zidane with his Ballon d'Or, 1998. pic.twitter.com/dz0GVwo0Gh — 90s Football (@90sfootball) January 10, 2024

20. Робоча атмосфера у таборі мюнхенської Баварії середини 90-х. Головний тренер Франц Бекенбауер та лідер команди Лотар Маттеус дивляться в одному напрямку.

Franz Beckenbauer and Lothar Matthäus. pic.twitter.com/b37cvFOPnV — 90s Football (@90sfootball) January 9, 2024

21. Чорна перлина атаки ПСЖ – Джордж Веа. Два зі своїх 55 м'ячів за Париж ліберієць забив у ворота Динамо (ЛЧ 1994/95). У 2017-му обраний президентом рідної країни.

George Weah in action for PSG. pic.twitter.com/6CBEK1v99Y — 90s Football (@90sfootball) January 8, 2024

22. У Лізі чемпіонів 1992/93 Мілан двічі виявився сильнішим за ПСВ (2:1, 2:0). Проте одного разу Паоло Мальдіні все ж не встежив за Ромаріо.

Romario vs Paolo Maldini. pic.twitter.com/wP0F0q2dan — 90s Football (@90sfootball) January 4, 2024

23. Денніс Бергкамп був приречений на провал у міланському Інтері – щоб потім стати ідолом лондонського Арсенала упродовж багатьох років.

Dennis Bergkamp. What a player! pic.twitter.com/Y3A4L3q45O — 90s Football (@90sfootball) January 3, 2024

24. Ще не відомий широкому загалу форвард Карлос Тевес у костюмі збірної Аргентини. На той момент він бігав за юнацькі команди Бока Хуніорс.

Carlos Tevez back in 1999. pic.twitter.com/0kXOUj7Anp — Former Footballers (@FinishedPlayers) January 1, 2024

25. Ранкова пробіжка Раяна Гіггза глухими вуличками Манчестера. Це його дебютний сезон у першій команді МЮ.

Ryan Giggs runs through the streets of Manchester. (1990) pic.twitter.com/agkN1esq4z — Football Archive (@FootballArch_) December 23, 2023

26. Браян, молодший з братів Лаудрупів. Полюбляв атакувати з глибини, а найбільший слід залишив в історії Рейнджерс. У збірній Данії – 82 матчі, 21 гол. Сенсаційний чемпіон Європи 1992-го.

27. Тріо бомбардирів Лаціо – Джузеппе Сіньйорі, П'єрлуїджі Казірагі та Ігор Протті. Вони записали на свій рахунок понад 190 голів римлян.

Giuseppe Signori, Pierluigi Casiraghi and Igor Protti. pic.twitter.com/jnB02EdMvd — 90s Football (@90sfootball) December 15, 2023

28. Нападник Майкл Оуен – чи не головне відкриття Кубка світу-98. У ворота Румунії та Аргентини він забивав, коли йому було 19. Щоправда, в обох поєдинках збірна Англії капітулювала.

29. А тут у нас одразу два пам'ятні мадридські голкіпери. Абель Ресіно (ліворуч) вірою і правдою служив Атлетіко, тоді як Пако Буйо захищав ворота Реала.

30. Ну і як же без легендарного (хоча й нетривалого) тандему в атаці ПСВ? Люк Ніліс наколотив за Ейндховен 133 голи, Руд ван Ністелрой – 77. Уболівальники зі стажем чудово пам'ятають їхні "баночки" в Лізі чемпіонів.

Luc Nilis and Ruud van Nistelrooy. pic.twitter.com/i03jnTqmcT — 90s Football (@90sfootball) October 16, 2023

БОНУС!! На десерт – реклама чипсів, у якій знявся Хуан Себастьян Верон. Аргентинський маестро тонкого пасу та підступного удару прославився у Європі виступами за Сампу, Парму і, звісно ж, золотий склад Лаціо.

Happy Birthday Juan Sebastián Verón!



Remember when he appeared in this advert? pic.twitter.com/i0ndiMjBBc — 90s Football (@90sfootball) March 9, 2024

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