Украина

Сергей Ребров "потерял" шесть игроков в сборной Украины – они уже покинули лагерь команды в Испании. А вот Довбик и Лунин прибыли в расположение сборной – Ребров ждет еще 5-х легионеров.

Завершился 21-й тур УПЛ. Верес удержал победу над Черноморцем, покинув зону вылета – ровенчане прервали 5-матчевую безвыигрышную серию.

Луганская Заря уладила конфликт с игроками. Футболистам должны выплатить премиальные, известна судьба бунтовщиков матча с Динамо.

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Барселона разбила Атлетико и обошла Жирону – Левандовски оформил 1+2, Хави удалили, Фелиш забил своим.

Дженоа отобрала очки у Ювентуса – Малиновский получил игровое время перед сборной, Скандальный Влахович сделал выходной. Наполи оборвал победную серию Интера в Италии, "передав" Скудетто будущему чемпиону.

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