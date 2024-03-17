Спеціальний десант з гравців молодіжки вдало виконав своє завдання і вирушив до Туреччини.

Шість гравців молодіжної збірної України, які протягом трьох днів працювали з національною командою, покинули тренувальний табір "синьо-жовтих" у Марбельї, повідомляє прес-служба УАФ.

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Нагадаємо, задля забезпечення повноцінної підготовки до матчів відбору на Євро-2024 з першою командою займалися Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Назар Волошин (усі – Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Валентин Рубчинський та Олег Очеретько (обидва – СК Дніпро-1). Молоді гравці мали перебувати у таборі першої команди країни, допоки до нього поступово не приїдуть легіонери.

Сьогодні вони вирушили до Туреччини, де молодіжна збірна розпочинає свій збір перед відбірними матчами Євро-2025.

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