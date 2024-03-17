Гравці збірної України, які виступають в іноземних клубах, поступово прибувають до розташування національної команди перед матчем відбору на Євро-2024 проти Боснії.

Андрій Лунін та Артем Довбик вчора провели свої останні поєдинки за клуби перед міжнародною перервою, а вже сьогодні прибули до розташування збірної України в Іспанії, повідомляє Telegram-канал УАФ.

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Таким чином, Сергій Ребров очікує на прибуття ще 4-х гравців: Романа Яремчука, Михайла Мудрика, Анатолія Трубіна, Руслана Маліновського та Сергія Сидорчука.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. У разі перемоги "синьо-жовті" зійдуться в битві за путівку на Євро-2024 з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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